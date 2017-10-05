GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SÜRPRİZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI..

Genel Yayın Yönetmenimiz Bülent Atlas, Gençlerbirliği'nde yaşanan krizi köşesinde kaleme almıştı.

KÖŞE YAZISI Gençlerbirliği'nde çarşı - pazar karıştı... Bülent Atlas

Bugün yönetim kurulunun akşam saatlerinde olağanüstü gündemle toplanacağı öğrenildi.

Murat Cavcav, tüm yöneticilerden gerekli görülen durumda kullanılmak üzere istifa mektuplarını istemişti. Genel Sekreter Sinan Gürsoy, Asbaşkan Arda Çakmak, Sayman Hıfzı Kuruşa ve Basın Sözcüsü Hakan Kaynar'ın istifa mektuplarını vermedikleri öğrenildi. Yapılacak yönetim kurulu toplantısında Murat Cavcav'ın bu dört isimden istifalarını sözlü olarak da isteyeceği, vermedikleri taktirde yönetim kurulunda olmalarında rağmen görevlendirilmeyecekleri öğrenildi.

İstifaların verilmesi durumunda da dilekçelerin işleme alınacağı ve yedek yönetimden 4 ismin göreve davet edilmeleri bekleniyor.

Daha önce basına açık olarak yapılacağı duyrulan antrenmanın da basına kapatıldıldığı bildirildi.