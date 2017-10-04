HALKBANK’TAN BEŞİKTAŞ’A PUAN YOK

Voleybol Efeler Ligi'nde Halbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
Üçüncü maçında ikinci galibiyetine imza atan Halkbank, daha genç ve değişik bir kadroyla mücadele etti.
Başkent ekibi dördüncü haftada İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Haşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız
Halkbank: Lucas Loh, Emre Batur, Abdullah Çam, Petric, Hakkı
Çapkınoğlu, Hierrezuelo (Alperay Demirciler, Faik Samet Güneş,
Furkan Aydın,Berkün Üstündağ, Ersin Durgut)
Beşiktaş: Muhammet Delibaş, Muhammet Arslan, Baran Yılmaz,
Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, İlker
Alican Çakır, Ahmet Boz, Serhat Baş)
Setler: 25-17, 25-17, 25-22
Süre: 80 dakika (27, 25, 28)