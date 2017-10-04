Halkbank’tan Beşiktaş’a puan yok
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HALKBANK’TAN BEŞİKTAŞ’A PUAN YOK

Halkbank’tan Beşiktaş’a puan yok

Voleybol Efeler Ligi'nde Halbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

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Voleybol Efeler Ligi'nde Halbank, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Üçüncü maçında ikinci galibiyetine imza atan Halkbank, daha genç ve değişik bir kadroyla mücadele etti.

Başkent ekibi dördüncü haftada İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.

 

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Haşim Erginay, Hatice Özmen Yıldız

Halkbank: Lucas Loh, Emre Batur, Abdullah Çam, Petric, Hakkı
Çapkınoğlu, Hierrezuelo (Alperay Demirciler, Faik Samet Güneş,
Furkan Aydın,Berkün Üstündağ, Ersin Durgut)  


Beşiktaş: Muhammet Delibaş, Muhammet Arslan, Baran Yılmaz,
Batuhan Avcı, Ahmet Tümer, Onur Soydan (Oğuzhan Altıntaş, İlker
Alican Çakır, Ahmet Boz, Serhat Baş)

Setler: 25-17, 25-17, 25-22


Süre: 80 dakika (27, 25, 28)

 

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