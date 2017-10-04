ANKARAGÜCÜ, BOLUSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI.

TFF 1.Lig’in 8. haftasında 15 Ekim Pazar günü saat 13:00’da Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda Boluspor ile karşılaşacak olan takımımız, hazırlıklarına bugün Beştepe Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmana ısınma ve güç hareketleri ile başlayan takımımız, ikinci bölümde tek pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise takımımız, dar alanda çift kale maç yaptı.

akatlığı devam eden Nduka Ozokwo takımdan ayrı bireysel çalışmasını sürdürdü.

Takımımız, Boluspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.