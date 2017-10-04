OSMANLISPOR, İKİ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN TOPBAŞI YAPTI!

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Başkent ekibi iki günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı.

Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirme peşinde! Başkent ekibi, Kasımpaşa galibiyetinin ardından iki gün izin yaptı. İznin ardından bugün Batıkent Tesisleri’nde toplanan oyuncular akşam saatlerinde Teknik Direktör İrfan Buz nezaretinde yaklaşık olarak 1 saatlik bir çalışma gerçekleştirdi. Haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçti. Mor-Sarılılar isabetli pas organizasyonuyla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan Sokol Cikallleshi (Arnavutluk) ve Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.

Osmanlıspor yarın akşam 18:00’da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.