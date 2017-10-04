HALKBANK AVRUPA'YI HAK EDİYOR!

Vestel Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Halkbank'ın oyuncularından Neşve Büyükbayram, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sezonla ilgili hedeflerine yer verildi. Bu sezon yeniden transfer olduğu Halkbank'ı evi gibi gördüğünü ifade eden Neşve, "Halkbank Avrupa'yı hak ediyor. Geçen yıl ben yoktum ama takım bunu az bir farkla kaçırdı. Bu sezon ilk hedeflerimizden biri Avrupa ama vizeyi almak, bizim kadar diğer takımlarla de ilgili. Her takım güçlü kadrolar kurdu, çok transfer yaptı. Lig zor geçecek. Avrupa yolu da engellerle dolu." değerlendirmesinde bulundu.

İki sezondur blokta ligin en iyi beş oyuncusu arasına girdiğini ve bunu tekrar başarmayı hedeflediğini anlatan Neşve, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için çok çalışmam gerekiyor. Zaten çok çalışıyoruz. Bireysel hedefleri, takım olursanız başarırsınız. Her bir oyuncunun verdiği katkı, toplam başarının yanında bireysel istatistiklere de olumlu katkı yapar. Takımda, birbirinden kıymetli oyuncular var. Kübalı oyuncularımız çok özverili. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da iyi iletişim kurabiliyoruz. Takım içindeki iletişimi kuvvetlendirmemiz gerekiyor, bunun için çalışıyoruz. Takımın kimyası tuttu ama yolun başındayız. Takım oyunuyla başarılı olacaksak, bunu takım oyunu oynayarak yapacağız."

Takımda kendi pozisyonunda beş kişi daha olduğuna işaret eden Neşve, "Verimli bir rekabet yaşanacak. Bu rekabet takıma dinamizm ve kalite katacak." değerlendirmesini yaptı.

Halkbank'ın kulüp olarak en büyük artılarından birinin oyuncularına değer vermesi olduğunu belirten Neşve, şunları kaydetti:

"Burada ödemeler gününde yapılıyor. Kimse maaşını düşünmüyor. Bir sporcu için kulübün verdiği sözü tutması, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi çok önemli. Bu anlamda bir fabrika işçisinden farklı değiliz. Kulüp sporcudan başarı bekliyorsa, verdiği sözleri tutmalı. Sporcu huzurlu olduğunda işine daha iyi konsantre olur. Sonuçta oyuncular hayatını yaptığı sözleşmelere göre planlıyor ve geçimini sağlıyor. Kulüplerin kadro oluştururken, reel gerçeklerden uzaklaşmamaları gerekir. Halkbank bu anlamda da iyi bir örnek oluşturuyor."