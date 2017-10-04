Mesut Özil 'kırmızı şeytan' oluyor
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MESUT ÖZİL 'KIRMIZI ŞEYTAN' OLUYOR

Mesut Özil 'kırmızı şeytan' oluyor

Türk asıllı Alman futbolcunun sezon sonunda Manchester United'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

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Türk asıllı Alman futbolcunun sezon sonunda Manchester United'ın yolunu tutacağı iddia edildi.

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Mesut Özil için dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

 Independent'ın özel haberine göre, "Bosman Kuralları" uyarınca devre arasında 28 yaşındaki futbolcuyla kulübünden izin almaya gerek duymadan görüşme şansı bulacak Manchester United, Mesut'u sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

 

Transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiren en büyük faktör ise, Mesut Özil ile Manchester United Menajeri Jose Mourinho arasındaki sıkı ilişki. 2010 yılında birlikte Real Madrid'in yolunu tutan ve eflatun-beyazlılarda iyi bir uyum yakalayan ikilinin sonraki dönemde de görüşmeye devam ettiğini belirten gazete, Mesut'un bu yıl yayımlanan otobiyografisinde Mourinho'ya geniş yer ayrıldığını hatırlattı.

Son dönemde gösterdiği performansla Arsenal tribünlerinin tepkisini çeken Mesut Özil, bu sezon Premier League'de çıktığı 5 maçta takımına henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.

 

 

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