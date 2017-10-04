RAMİL, SON 3 ADAYA KALDI

Ramil Guliyev, Avrupa Atletizm Birliği (EAA) tarafından verilen Yılın Avrupalı Atleti ödülü için son 3 aday arasına girdi.

EAA, 2017'nin Avrupalı Atleti ödülleri için yarışacak adayların sayısının 10'dan 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 27 yaşındaki Ramil, Fransız Kevin Mayer ve Alman Johannes Vetter ile Yılın Avrupalı Erkek Atleti adayları arasında yer aldı.

Yılın Avrupalı Kadın Atleti final listesi ise "tarafsız sporcu" olarak katıldığı dünya şampiyonasında altın madalya alan Rus Maria Lasitskene, Yunan Ekaterini Stefanidi, Belçikalı Nafissatou Thiam ve Polonyalı Anita Wlodarczyk'ten oluştu.

23 yaş altı kadınlar 5 bin ve 10 bin metre Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 3 bin metre Avrupa salon ikincisi Yasemin Can da Yılın Avrupalı Yükselen Kadın Yıldızı ödülünde son 3'e kaldı. 20 yaşındaki Yasemin, ödül için Alman Konstanze Klosterhalfen ve Ukraynalı Yuliya Levchenko ile yarışacak.

Yılın Avrupalı Yükselen Erkek Yıldızı ödülünün 3 adayı ise Yunan Miltiadis Tentoglou, Norveç'ten Jakob Ingebrigtsen ve Karsten Warholm oldu.

Ödüller, 14 Ekim'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Erkekler 200 metrede 20.09 saniyelik derecesiyle birinciliği elde eden Guliyev, Türkiye'ye tarihinin atletizmdeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı.