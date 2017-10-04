İzlanda maçı büyük önem arz ediyor!
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İZLANDA MAÇI BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR!

İzlanda maçı büyük önem arz ediyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile 6 Ekim'de oynayacağı maçın çok önemli olduğunu belirtti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ile 6 Ekim'de oynayacağı maçın çok önemli olduğunu belirtti.

İzlanda ile yapılacak karşılaşma için hazırlanan maç kitapçığında açıklamaları yer alan Demirören, milli futbolcuların Dünya Kupası hedefinden taviz vermeyeceğini ifade etti.

 

Felsefelerini "Asla vazgeçme" sözü üzerine kurduklarını vurgulayan Demirören, şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki taraftarın, Hırvatistan maçında sergilediği fair-play'den taviz vermeyen koşulsuz desteği, sadece Türkiye'nin değil, yabancı konuklarımızın da hayranlığını kazandı. İzlanda karşılaşması Dünya Kupası'na katılma hedefimiz doğrultusunda çok büyük önem arz etmektedir. Bu maçı Eskişehir'in coşkulu taraftar atmosferinde oynayacak olmak inancımızı arttırıyor. Taraftarlarımızın tribündeki görevlerini yerine getireceğinden ve futbolcularımızın da zoru başarma ruhu ile oynayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Milli futbolcularımız, uluslararası turnuvaların finallerinde düzenli olarak yer alma hedefinden kesinlikle taviz vermeyecektir."

 

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