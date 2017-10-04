ÜMİTLER KIBRIS RUM KESİMİ KARŞISINDA

Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci müsabakasında 5 Ekim Perşembe günü Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuk olacak.
Larnaka kentindeki AEK Arena'da saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.
Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçında Belçika ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.
Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Uğurcan Çakır, Abdurrahim Dursun, Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Alper Babacan (Teleset Mobilya Akhisarspor), Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Alican Özesli (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Orkan Çınar (Beşiktaş), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Melih Okutan (Boluspor), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Deniz Hümmet (Gefle), Ahmethan Köse (Fenerbahçe).