Maç başına 1 gol katkısı!
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MAÇ BAŞINA 1 GOL KATKISI!

Maç başına 1 gol katkısı!

Süper Lig’de fırtına gibi esen Vagner Love, bonservissiz geldiği Alanya’ya gol ve asistleri ile 13.5 milyon TL kazandırdı.

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Süper Lig’de fırtına gibi esen Vagner Love, bonservissiz geldiği Alanya’ya gol ve asistleri ile 13.5 milyon TL kazandırdı

Süper Lig'de forma giydiği 35 maçta 30 gol atıp 5 asist yapan Vagner Love, bonservissiz geldiği Alanyaspor'da takımının 15 puanına iki sezonda doğrudan etki etti. Geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Brezilyalı yıldız, yeni sezonda da 7 gol, 2 asiste ulaşırken, attığı ve attırdığı gollerle takımın kasasına 13,5 milyon TL puan primini getirmeyi başardı. Performansıyla gençlere parmak ısırtan Love, iki sezonda 15 farklı takıma gol atmayı başardı (G.Antep, Kayseri, Konya, Karabük, Rize, Beşiktaş, Antalya, G.Birliği, Adana, F.Bahçe, Bursa, K.Paşa, G.Saray, Bursa, Trabzonspor). Dört büyüklere karşı da boş durmayan golcü oyuncu Trabzonspor'a 3, Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 1 gol atarken, Fenerbahçe'ye ise 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

 

HEDEFİ 30 GOL
Vagner Love, sezon öncesi Alanyaspor yönetimine 30 gol atacağının sözünü vermişti. 7 haftada 7 gol atan yıldız futbolcu, hedefine ulaşabileceğinin de sinyallerini verdi. (Sabah)

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