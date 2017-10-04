"HEP BERABER MESUT OLALIM"

Süper Lig'de son sırada yer alan Gençlerbirliği'nin basın sözcüsü Hakan Kaynar, milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini belirterek, "Hocamızın soyadından ilham alarak artık bir klişeye dönmüş, 'Bakkal, market olacak' manşetleri var, biliyorsunuz. Ben soyismiyle değil ismiyle ilgiliyim, 'Hocamız market olmasın, hep beraber 'Mesut' olalım yeter." ifadelerini kullandı.

Kaynar, yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenildikleri maçı skora bakarak yorumlamanın kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik ekip için haksızlık olacağını söyledi.

Maçın uzun bir bölümünde iki farklı geride olmalarına rağmen hırsla ve iyi niyetle oynadıklarını dile getiren Kaynar, "Farkı bire indirebilseydik skor çok daha farklı olurdu ama zamanı geri götürmek mümkün değil. Kaçırdığımız pozisyonlar geri gelmiyor, hakem hatalarını da temyiz edebileceğiniz bir makam yok. Yaşanıp, bitiyor her şey." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynar, hakemliğin en zor mesleklerden biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sadece kararlarının eleştiriye açık olmasıyla ilgili değil. Düşünün aynı anda hem futbolcuların birbirlerine yaptıkları faulleri, attıkları tekmeleri, dirsekleri göreceksiniz hem de topun çizgiyi geçip geçmediğini. Aynı zamanda çok değil, bir saniye içinde karar vereceksiniz. Sonraki saniyeler boyunca onca itiraza rağmen kararınızda ısrar edeceksiniz. O anda futbolcuların hakaret dışında bütün söylediklerini, el kol hareketlerini de maçın geri kalanında unutacaksınız. Bunlar kolay değil. Evet, bu sene hakemler üzerinde tartışmalar var. Bizim bu hataların en aza inmesini dilemek ve onlara yardımcı olmak dışında yapabileceğimiz bir şey yok."

Kaynar, hakem hatalarının, başkalarının hatalarını kapattığına dikkati çekerek, "Özeleştiri kültürünün olmadığı bir sektör futbol. Herkes en doğrusunu yapıyor, buna inanıyor. Bu Gençlerbirliği için de geçerli. Puan tablosuna baktığımızda bir yerlerde birden fazla yanlış olduğu çok açık." diye konuştu.

- "Takımın desteğe, coşkuya ihtiyacı var"

Kırmızı-siyahlı taraftarların kötü sonuçlar nedeniyle sitemde bulunduklarına değinen Kaynar, şöyle devam etti:

"Alanya'ya bir gün içinde bin 200 kilometre yolculukla sadece 90 dakikalık maçta takımı desteklemeye gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Sitem sevgiden doğar, hepimiz biliyoruz. Fakat takımın desteğe, coşkuya ihtiyacı var. Maç oynanırken, gol attığımızda bunu unutmasınlar. O anın coşkusunu yaşasınlar, golü atanı kutlasınlar. Yoksa eleştiri hakları her zaman bakidir. "

Kaynar, milli aradan sonra Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Önümüzde Beşiktaş maçına kadar hazırlanacağımız 10 günlük ara var. Bu süreyi lige yeni bir başlangıç yapmak için kullanacağımızdan eminim. Malum hocamız Mesut Bakkal, yine bir lig arasında görev başına geldi. Hazırlık maçı değil, 4 kora kor maç oynadı takımla. Taraflı tarafsız herkes bu maçlardaki pozitif ivmenin farkında. Dolayısıyla bu kısa ara kaybedilen zamanı telafi etmek için bir fırsat olacaktır. Hocamızın soyadından ilham alarak artık bir klişeye dönmüş, 'Bakkal, market olacak' manşetleri var, biliyorsunuz. Ben soyismiyle değil ismiyle ilgiliyim, 'Hocamız market olmasın, hep beraber 'Mesut' olalım' yeter."