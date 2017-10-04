GENÇLERBİRLİĞİ MARŞINI TARAFTAR YAZACAK...

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestra, sanat güneşi Zeki Müren'in en sevilen şarkılarını 4 Ekim'de Ankara Congresium'da, 11 Ekim'de ise Zorlu PSM'de sahneleyecek. Türk müziğini çok sesli yorumlayarak, geniş kitleleri çok sesli müzikle buluşturmayı amaçlayan Limak Filarmoni Orkestrası kuruluşunu tamamladı.

Bu iki konserle yola çıkan Limak Filarmoni Orkestrası'nın başrolünde dünyaca ünlü tenor , aynı zamanda iyi bir Gençlerbirliği taraftarı olan Murat Karahan olacak. Letonya Ulusal Operası'ndan dünyaca ünlü Moskova Bolşoy Tiyatrosu'na, Berlin Deutsche Oper, Viyana Wiener Staatsoper, Münih Bayerische Staatoper, Napoli San Carlo, Arena Di Verona, Teatro Regio di Parma, Teatro Filarmonico Verona ve Fransa Limoges ile Reims operalarına yüzlerce kez sahnelerde başrolde yer alan Murat Karahan, bu kez de “Zeki Müren Şarkıları” konserlerinde izleyicilerle buluşacak. Orkestra, Ankara ve İstanbul dışında Türkiye'nin değişik şehirlerinde ve yurtdışında da konserler vermeyi hedefliyor.

Ankara konseri öncesinde Gençlerbirliği Sosyal Medya ekibinin buluştuğu Murat Karahan’ın Gençlerbirliklilere de güzel bir sürprizi var. Gençlerbirliği ile birlikte gerçekleştirilecek projede Mısırlı şarkısının müziğine taraftarlar ve Karahan birlikte yeni Gençlerbirliği marşını yazıyor.

"Misirlou" ilk kez Tetos Demetriades tarafından 1927'de Rebetika tarzında seslendirilmişti. Yunanca sözlerinin 'Mısırlı bir kıza' hitaben yazılmış olması ve şarkıda ya habibi ve ya leli gibi Arapça sözcüklerin geçmesi şarkının Ortadoğu kökenine de işaret eder. Zaten şarkının adındaki Misirlou dan kastedilen Mısırlı Kız dır. Zeki Müren ise 1950'li yıllarda Suat Sayın'ın yazdığı sözlerle ve "Yaralı Gönül" adıyla şarkıyı taş plak olarak çıkarmıştı. Bu enstrümantal parça 1994 tarihinde Quentin Tarantino'nun Pulp Fiction adlı filminde kullanılınca parçanın popülerliği bir kez daha arttı. Pulp Fiction versiyonu üzerine Gençlerbirliği taraftarlarının yazacağı sözlerle yeni Gençlerbirliği marşını hep birlikte yazacaklar.