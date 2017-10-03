GENÇLERBİRLİĞİ ARTIK DUGOUT'TA!

Gençlerbirliği artık Dugout’ta!

Dugout kulüpler, federasyonlar, futbolcular ve yayıncılar gibi hak sahiplerinin, 90 dakika dışında – kameraların arkasında kalan yaşantılarından ve arşivlerinden çıkan kaliteli ve özgün futbol video içeriklerini taraftarlar ile buluşturdukları yeni bir dijital platform.

Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool FC, PSG, Bayern Münih, Milan ve Juventus gibi takımların yer aldığı Dugout hem takım ve oyuncuların taraftarlar ile daha rahat bir ilişki kurmasını amaçlıyor.

Sosyal Medyada yaptığı işlerle adından söz ettiren kulübümüz de bu platformda yer alarak kaliteli içeriklerimizi tüm dünya ile buluşturmayı amaçlıyor.

Futbolun sosyal medyadaki yeni mecralarından olan ve katılımın her geçen gün arttığı bu platformda Gençlerbirliği’ne yaraşır içeriklerle sosyal medyadaki varlığımızı artıracağız.

Hakan Kaynar

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü