CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI SAHİBİNİ BULUYOR

Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit karşılaşacak.



Play-off final serisinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 4-0'lık seri sonunda mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez müzesine götürmek için mücadele edecek.



Geçen sezon THY Euroleague kupasını kazanarak, Türk basketbolu adına bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertli takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda daha önce 6 kez mutlu sona ulaştı.



Tarihinin ilk kupasını geçen yıl Ankara'da Türkiye Kupası zaferiyle elde eden Banvit, 1985'ten bu yana düzenlenen organizasyonda ilk kez yer alacak.



Anadolu Efes, 10 kezle kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduruyor.