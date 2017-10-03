GEL BAKALIM İZLANDA

Hırvatistan galibiyetiyle yeni bir sayfa açan A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Finalleri'ne gidecek yolda iki önemli 90 dakikaya çıkacak.

İlk olarak 6 Ekim'de İzlanda'yı konuk edecek olan ay-yıldızlılar, bu maçın hazırlıkları için dün Antalya'da bir araya geldi. Teknik heyetten futbolculara kadar herkesin moralli olduğu gözlenirken, akşam saatlerinde tüm takım kampdaki yerini aldı. 2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde İzlanda engelini aşarak mücadele eden Türkiye, Dünya Kupası'na giden yolda da kritik bir sınav vereceği bu rakibine şans tanımıyor.





Geri sayım başladı

MİLLİ Takım kampının ilk gününden itibaren futbolcular aynı sözleri sarfediyor: "Yaptık, yine yaparız." Kırmızı-beyazlı formayla yeni bir tarih yazmayı hedefleyen futbolcular, 9 Ekim'de deplasmanda oynanacak Finlandiya maçını da kazanıp, 2018 Dünya Kupası'na gitme şansını korumayı planlıyor.





Türkiye'den çıkış yok

A Milli Takımımız, Türkiye'de oynanan karşılaşmalarda rakiplerine şans tanımıyor. Ayyıldızlı ekibimiz, taraftarı önünde oynadığı son 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Milliler son yenilgisini 14 Ekim 2014'te Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya karşı aldı.