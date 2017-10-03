Halkbank, Beşiktaş’ı ağırlıyor!
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HALKBANK, BEŞİKTAŞ’I AĞIRLIYOR!

Halkbank, Beşiktaş’ı ağırlıyor!

Efeler Voleybol Liginde üçüncü hafta karşılaşmaları 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

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Efeler Voleybol Liginde üçüncü hafta karşılaşmaları 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Halkbank, üçüncü karşılaşmada Beşiktaş’ı Ankara’da ağırlayacak. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 17:30’da start alacak. Müsabakanın hakemleri Ayşim Erginay-Hatice Özmen Yıldız ikilisi. Karşılaşma öncesinde başkent ekibi oynadığı iki maçta bir galibiyet bir yenilgi aldı, topladığı 5.175 puanla 5.sırada yer alıyor. Rakip Beşiktaş ise iki yenilgi sonucu kazandığı 2.250 puanla 9.sırada bulunuyor.

Halkbank’ta en fazla sayı kazandıran oyuncu 60 sayıyla Fernando Hernandez. Beşiktaş’ta Batuhan Avcı 27 il etakımının sayı yükünü çekiyor.

Ligde diğer maçların programı şöyle:

17:00     JEOPARK KULA BLD. - AFYON BLD. YÜNTAŞ                                                 AFYONKARAHİSAR (ATATÜRK)

16:00     TKD KUZEY ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK - İNEGÖL BLD.           GÜMÜŞHANE (TORUL)

17:30     GALATASARAY HDI SİGORTA - MALİYE PİYANGO                                          İSTANBUL (GS PARK VOLEYBOL SL.)

18:00     FENERBAHÇE - İSTANBUL BBSK                                                                     İSTANBUL (METRO ENERJİ)

19:00     ARKAS SPOR - ZİRAAT BANKASI                                                                     İZMİR (ATATÜRK-VESTEL DVENUS SPOR K.)

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