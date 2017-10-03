Fatih Terim'de sona doğru
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FATİH TERİM'DE SONA DOĞRU

Fatih Terim'de sona doğru

Terim İran'a mı gidiyor?

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Terim İran'a mı gidiyor?

Geçtiğimiz sezon İran’ın İstiklal takımından Alanyaspor’a transfer olan ve Süper Lig’de 5 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu Sajjad Shahbazzadeh’in Türkiye temsilcisi Tolgahan Tuğlu, Fatih Terim’e resmi teklif götüren Esteghlal  kulübü hakkında önemli bilgiler verdi. Terim’in kendisine gelen teklifi kolay kolay kabul etmeyeceğini açıklayan Tuğlu,  İstiklal’in şu anda ligde kötü günler geçirdiğini belirterek, yönetimin taraftar baskısını üzerinden atmak için Fatih Terim ismini ön plana çıkardığını iddia etti.

 

İşte Tolgahan Tuğlu’dan İstiklal kulübü hakkında önemli bilgiler...

İran’ın en büyük zenginlikleri doğalgaz ve petrol, buradan kazanılan paraları futbola aktardıkları zaman İran Ligi’nde bazı takımlar sivrilip ön plana çıkıyor, aynı durum Azerbaycan için de geçerli. İstiklal Kulübü İran’ın en büyük iki üç takımından biri, hatta en büyük derbi İstiklal’le Persepolis arasında oynanan maçlardır.

İstiklal’in Fatih Terim’e yaptığı teklifi çok samimi bulmuyorum. Burada oyunculara verilen en yüksek maaşlar 500 bin Euro civarında. Fatih Terim’in alacağı ücret ve oluşturmak istediği kadroyu hesaba katarsak İranlıların bu maliyetleri pek karşılayabileceğini zannetmiyorum. İstiklal takımı şu anda ligde 11.sırada, 8 puanı var ve lider Pars Jam’ın 10 puan gerisinde. Yöneticiler taraftar baskısını üzerinden atmak için Fatih Terim ismini ön plana attı diye düşünüyorum. Toplam kadro değeri 5 milyon Euro civarında olan bir kulübün Fatih Terim gibi bir hocaya talip olması suni gündem yaratmaktan başka bir şey değildir. İranlıların Alman teknik adam Winfried Schäfer'e imza attıracaklarını biliyorum.

STAR

 

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