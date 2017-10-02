ELAZİZ BELEDİYESPOR 2 - TEKİRDAĞSPOR 1

Elaziz Belediyespor 2 - Tekirdağspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Elaziz Belediyespor ile Tekirdağspor Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-1 kazandı.
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun, Volkan Çekiç, Emrah Yollu, İsmail Türkaslan, Abdulsamed Tunçay, Çağlayan Alpsatan (87' Muhammed Akyıldız), Adnan Kızılgöz, Nihat Apaydın (67' Abdullah Temircan), Okan Sarı (54' Fahri Genç), Volkan Serim, Ekrem Aydemir
Teknik Direktör: Ejder Orak
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Tekirdağspor: Çağan Kazancılı, Yasin Öztop, Samet Önger, Emre Kars, İbrahim Can Köse, Ünal Avcı, Oğuzhan Baykal (62' Cihan Saydam), Rıza Çetiner, Vedat Saygı, Mücahit Özkul (46' Emre Alan), Muhammed Oğuzhan Ceylan (73' Aykut Çakay)
Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barkın Kara, Necdet Çelik, Ali Kılıç, Ömer Tolga Güldibi
Goller: DK 10: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor), DK 28: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor), DK 44: İbrahim Can Köse (Tekirdağspor)
Sarı Kartlar: DK 7: İsmail Türkaslan (Elaziz Belediyespor), DK 52: Rıza Çetiner (Tekirdağspor), DK 78: Ünal Avcı (Tekirdağspor), DK 83: Cihan Saydam (Tekirdağspor), DK 85: Yasin Öztop (Tekirdağspor), DK 89: Muhammed Akyıldız (Elaziz Belediyespor), DK 90: Volkan Serim (Elaziz Belediyespor)
Kırmızı Kart: DK 90: Ünal Avcı (Tekirdağspor)
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