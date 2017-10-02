ELAZİZ BELEDİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elaziz Belediyespor - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Elaziz Belediyespor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barkın Kara yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Elazığ Atatürk
Elaziz Belediyespor: Adnan Kızılgöz, Okan Sarı, Abdulsamed Tunçay, Nihat Apaydın, İsmail Türkaslan, Emrah Yollu, Engin Olgun, Volkan Çekiç, Çağlayan Alpsatan, Ekrem Aydemir, Volkan Serim
Teknik Direktör: Ejder Orak
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Tekirdağspor: Samet Önger, İbrahim Can Köse, Oğuzhan Baykal, Mücahit Özkul, Ünal Avcı, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Rıza Çetiner, Yasin Öztop, Çağan Kazancılı, Vedat Saygı
Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş
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Hakem: Barkın Kara, Necdet Çelik, Ali Kılıç, Ömer Tolga Güldibi
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