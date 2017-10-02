Elaziz Belediyespor - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZİZ BELEDİYESPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Elaziz Belediyespor - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Elaziz Belediyespor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

143 Okunma

Elaziz Belediyespor - Tekirdağspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Elaziz Belediyespor ile Tekirdağspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Barkın Kara yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Elazığ Atatürk

Elaziz Belediyespor: Adnan Kızılgöz, Okan Sarı, Abdulsamed Tunçay, Nihat Apaydın, İsmail Türkaslan, Emrah Yollu, Engin Olgun, Volkan Çekiç, Çağlayan Alpsatan, Ekrem Aydemir, Volkan Serim

Teknik Direktör: Ejder Orak

Tekirdağspor: Samet Önger, İbrahim Can Köse, Oğuzhan Baykal, Mücahit Özkul, Ünal Avcı, Emre Kars, Muhammed Oğuzhan Ceylan, Rıza Çetiner, Yasin Öztop, Çağan Kazancılı, Vedat Saygı

Teknik Direktör: Ali Nail Durmuş

Hakem: Barkın Kara, Necdet Çelik, Ali Kılıç, Ömer Tolga Güldibi

﻿

2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Futbolda haftanın programı
Tekirdağspor 1 - Çorum Bel. 3
Utaş Uşakspor 3 - Elaziz Belediyespor 0
Tekirdağspor - Çorum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Utaş Uşakspor - Elaziz Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿