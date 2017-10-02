MAVİ KAPLANLAR SEZONUN İLK MAÇINDA KÜKREDİ!

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) güçlü temsilcisi Türk Telekom, şampiyonluk parolasıyla başladığı sezona fırtına gibi girdi. Türk Telekom, sezonun ilk maçında Banvit Bandırma Kırmızı’yı evinde 87-70 yenerek TBL’deki ilk galibiyetini aldı.

Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, TOBB ETÜ Spor Salonu’nda sezonun ilk maçında Banvit Kırmızı ile karşı karşıya geldi. Mavi Kaplanlar maça Ender Aslan, TJ Cambell, Monroe, Serhat Çetin ve Kaya Peker beşlisiyle başladı. İlk periyotta etkili oyunuyla rakibi baskı altına alan mavi beyazlı ekip, 1. Çeyreği 12 sayı farkla 20-08 önde kapadı.

2. Çeyrekte art arda bulduğu sayılarla farkı açan Mavi Kaplanlar, Ender Aslan ve Serhat Çetin’in sayılarıyla ilk devreyi 45-31 önde tamamladı. 3. Çeyrekte baskıyı artıran ve Banvit Bandırma Kırmızı karşısında etkili bir performans ortaya koyan Türk Telekom, Banvit Bandırma Kırmızı’nın farkı azaltma çabalarına Kaya Peker’le karşılık verdi ve 3. Çeyrek 65-52 tamamlandı. Final periyotunda oyun kontrolünü iyiden iyiye eline alan Mavi Kaplanlar maçı 17 sayı farkla 87-70 kazandı.

Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Türk Telekom’da TJ Cambell olurken, Kaya Peker ve Serhat Çetin 15’er sayıyla skora katkı sağladı. Sezona hızlı başlayan Mavi Kaplanlar, galibiyetle elde ettiği iki puanı hanesine yazdırarak, şampiyonluk yolundaki ilk adımı attı.

Kaplanlar sahada, taraftarlar tribünde coştu!

Türk Telekom’un yeni sezondaki ilk maçı öncesinde ve maç sırasında düzenlenen etkinliklerle TOBB ETÜ Spor Salonu renkli görüntülere sahne oldu. Mavi Beyazlılar, salon dışında VR Basketbol ve Knect Basketbol ile seyircilere sanal maç keyfi fırsatı sağladı. Türk Telekom, saha içinde Mavi Kaplan maskotu, hediye dağıtımı ve mavi kaplanlar bandosuyla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Devre arasındaysa salona çıkan Ayşe Hatun Önal, mini bir konser verdi. Önal, şarkılarıyla tribünleri hareketlendirdi.

Türk Telekom kadrosu: 00-Orkun Kemal Ertaş, 01-Emre Uğurtürk, 05-Ulaş Peker, 06-Polat Kaya, 07-Fikret Can Akın, 10-Ender Aslan, 14-Kaya Peker, 15-Serhat Çetin, 16-Darryl Monroe, 21-Nusret Yıldırım, 26-Recep Doğrusöz, 41-Tj Terrance Campbell, 44-Sercan Ergin

Banvit Kırmızı kadrosu: 00- Sedat Ali Karagülle, 01- Eray Akyüz, 04- İsmail Cem Ulusoy, 06- Erxhan Osmani, 07- Harun Can Doğan, 08- Hakan Sayılı, 09- Ömer Altun, 11- Sadık Emir Kabaca, 18-Papa Ndiaga Dia, 21- Ergin Groşa, 22- Atakan Erdek, 35- Furkan Haltalı

1.Periyot : 20 – 08

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 45 – 31

3.Periyot : 65 – 52

4.Periyot (maç sonucu) : 87 – 70