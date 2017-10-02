TOFAŞ YENİ SEZONU MUHTEŞEM BİR GECEYLE AÇTI!

TOFAŞ Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonuna taraftarıyla birlikte ‘merhaba’ dedi. Basketbol şölenine dönüşen organizasyonda yeni sezon kadrosu ve formaları tanıtıldı. ‘Kulüp elçisi’ David Rivers ve dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards geceye renk kattı.

2017-2018 Sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra 7Days Eurocup’ta da mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezonu müthiş bir şölenle açtı. “Basketbol kenti Bursa” sloganıyla yeni başarılar hedefleyecek olan Mavi Yeşilliler, oldukça renkli görüntülere sahne olan gecede taraftarına ‘merhaba’ dedi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki organizasyona basketbol severler yoğun ilgi gösterdi. Gecede ilk olarak yeni sezon A Takım kadrosu tek tek tanıtılırken, oyuncular parkeye yeni sezon formalarıyla çıktı. Ardından TOFAŞ Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu sahneye çıkarak, açılış töreninde bir konuşma yaptı. Eroldu, 2017-2018 sezonunda ‘Basketbol kenti Bursa’ vizyonuyla, sportif başarı dışında, en üst düzeyde oyuncu-antrenör yetiştirmeyi ve gençlerin hayatına basketbolla dokunmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüp olarak geçen yıl başarılı bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Başkan Eroldu şu ifadeleri kullandı; “Sportif başarımız, organizasyonumuz ve itibarımızla bu yıl Eurocup’ta mücadele edecek takımlar arasına girdik. Genel Menajerimiz Tolga Öngören ve Başantrenörümüz Orhun Ene liderliğindeki genç ama deneyimli ekibimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Spora yaptığımız yatırımlar, sadece sportif başarıyı hedeflemiyor. Bursa'nın basketbol potansiyelini, genç nüfusunun daha fazla basketbol oynamasını, sporseverlerin basketbola olan sevgi ve ilgisini artırmayı amaçlıyoruz. Kurumumuz TOFAŞ’la, parçası olduğumuz basketbol ailesinin ilişkisinin de buna güzel bir örnek olduğuna inanıyorum. Bu sezon önemli bir transferimiz, efsane oyuncumuz David Rivers oldu. Onun katılımıyla uluslararası sahada organizasyonumuzu güçlendirmeyi hedefledik. Sezon başlangıcında çok heyecanlı ve çok istekliyiz. Bu heyecanımızı sezon başında yine sizlerle paylaşmak istedik. Yeni sezonda Eurocup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'mizde yeni başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Tüm sporcularımıza, teknik kadrolarımıza ve siz taraftarlarımıza başarılı ve keyifli bir sezon diliyorum.”

Konuşmaların ardından sahne alan FIAT Girls yaptığı danslarla geceye renk katarken, Harlem Wizards’ın altyapı oyuncularının da içinde olduğu City Legendz takımıyla yaptığı gösteri maçı açılışa damgasını vurdu. Basketbol severlerin unutulmaz anlar yaşadığı gecede TOFAŞ’ın efsanevi oyuncularından ‘Kulüp elçisi’ David Rivers da ‘Yeni Nesil TOFAŞ’ öğrencileriyle parkeye adım attı. Duygusal bir konuşma yapan Rivers için özel olarak hazırlanan video salonda alkış yağmuruna tutuldu. Nefes kesen gösterilere imza atan basketbol ve eğlence ekibi Harlem Wizards, gecenin sonunda salondaki tüm minikleri sahaya davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.