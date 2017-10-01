BEŞİKTAŞ 2 - TRABZONSPOR 2

Beşiktaş 2 - Trabzonspor 2
Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Beşiktaş: Fabricio Agosto, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Necip Uysal (89' Mustafa Pektemek), Ryan Babel, Jeremain Lens, Gary Medel (46' Gökhan Gönül), Tolgay Arslan, Anderson Talisca, Alvaro Negredo (58' Cenk Tosun)
Teknik Direktör:
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Jan Durica, Joao Pereira, Okay Yokuşlu, Jose Sosa, Olcay Şahan (64' Fabian Castillo), Juraj Kucka, Ogenyi Onazi (69' Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (77' Hugo Rodallega), Burak Yılmaz
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay, Mustafa Öğretmenoğlu
Goller: DK 13: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 21: Olcay Şahan (Trabzonspor), DK 58: Jeremain Lens (Beşiktaş), DK 80: Hugo Rodallega (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Gary Medel (Beşiktaş), DK 29: Burak Yılmaz (Trabzonspor), DK 36: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 39: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 44: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 55: Ogenyi Onazi (Trabzonspor), DK 71: Tolgay Arslan (Beşiktaş), DK 90: Ryan Babel (Beşiktaş)
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