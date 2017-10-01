GÖZTEPE 1 - M.BAŞAKŞEHİR 2

Göztepe 1 - M.Başakşehir 2
Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.
Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Adama Traore, Milos Kosanovic, Oscar Scarione, Selçuk Şahin (84' Axel N'gando), Andre Castro, Rajko Rotman (46' Yoan Gouffran), Tayfur Bingöl (59' Halil Akbunar), Adis Jahovic
Teknik Direktör: Tamer Tuna
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M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia, Tunay Torun (82' Edin Visca), Mahmut Tekdemir, Joseph Attamah, Emmanuel Adebayor (76' Mehmet Batdal), Mevlüt Erdinç (63' Marcio Mossoro)
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek, Arda Kardeşler
Goller: DK 32: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 36: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 90: Adis Jahovic (Göztepe)
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