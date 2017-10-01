Göztepe 1 - M.Başakşehir 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE 1 - M.BAŞAKŞEHİR 2

Göztepe 1 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

304 Okunma

Göztepe 1 - M.Başakşehir 2

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-1 kazandı.

Göztepe: Beto, Kadu, Sabri Sarıoğlu, Adama Traore, Milos Kosanovic, Oscar Scarione, Selçuk Şahin (84' Axel N'gando), Andre Castro, Rajko Rotman (46' Yoan Gouffran), Tayfur Bingöl (59' Halil Akbunar), Adis Jahovic

Teknik Direktör: Tamer Tuna

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Manuel Da Costa, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Eljero Elia, Tunay Torun (82' Edin Visca), Mahmut Tekdemir, Joseph Attamah, Emmanuel Adebayor (76' Mehmet Batdal), Mevlüt Erdinç (63' Marcio Mossoro)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek, Arda Kardeşler

Goller: DK 32: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 36: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 90: Adis Jahovic (Göztepe)

﻿

Göztepe - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
"Abdullah Avcı'yı 'Patron' diye çağırıyorum"
Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde
Göztepe, üst üste 5. galibiyet peşinde
Futbolda haftanın programı
Emre Belözoğlu en iyi oyuncuya aday
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿