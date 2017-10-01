Şanlıurfaspor 3 - Fethiyespor 0
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ŞANLIURFASPOR 3 - FETHİYESPOR 0

Şanlıurfaspor 3 - Fethiyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında Şanlıurfaspor ile Fethiyespor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazandı.

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Şanlıurfaspor 3 - Fethiyespor 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında Şanlıurfaspor ile Fethiyespor Şanlıurfa Gap Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Şanlıurfaspor 3-0 kazandı.

Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, İzzet Yıldırım, Mehmet Taşçı, Bahadır Öztürk, Oğuzhan Türk, Hüseyin Kala, Muhammed Gönülaçar, Halil Köçer (87' Okan Şahingöz), Feridun Kıroğlu (56' Tolgahan Erbay), Mertcan Çam (74' Şaban Özel), Artun Akçakın

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Fethiyespor: Eser Altın, Burak Keskin (75' Yiğit Yöney), Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Cemil Adıcan, Yiğit Gökoğlan (46' Metin Sevinç), Ertuğrul Arslan, Muharrem Efe (46' Ömürcan Yıldırımlı), Ömer Karancı, Onur Garip, Berat Tosun

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Hakem: Yiğit Peşin, Ejder Yapıcı, Ahmet Ulu, Yakup Özhan

Goller: DK 20: Halil Köçer (Şanlıurfaspor), DK 32: Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor), DK 90: Artun Akçakın (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Onur Garip (Fethiyespor), DK 58: Sinan Morgil (Fethiyespor), DK 60: Oğuzhan Türk (Şanlıurfaspor), DK 63: Tolgahan Erbay (Şanlıurfaspor), DK 69: Cemil Adıcan (Fethiyespor)

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