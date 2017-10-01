KOCAELİSPOR 1 - ARSİNSPOR 1

Kocaelispor 1 - Arsinspor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Kocaelispor ile Arsinspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, İshak Kurt (86' Özgür Sürekçi), Hamza Mutlu, Sefa Narin, Burak Süleyman (90' Kerem Yıldırım), Mert Yavuz, Ali Keten, Burak Özbakır (78' Gökdeniz Bayrakdar), Fatih Adıgüzel
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Arsinspor: Ethem Bayburt, Enes Yılmaz, Mücahit Çakır, Caner İlyas, Mesut Yaylı (64' Onur Osman Erel), Mikail Üzümcü, Hami Çolak (66' Yiğit Kabasoğlu), Batuhan Aslan, Recep Kuşcu (60' Serkan Demirezen), Miraç Çakmak, Sergen Altıntaş
Teknik Direktör: Ahmet Başaran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu, Miraç Burak Özdöl
Goller: DK 55: İshak Kurt (Kocaelispor), DK 90: Batuhan Aslan (Arsinspor)
Sarı Kartlar: DK 51: Murat Soner Başak (Kocaelispor), DK 52: Recep Kuşcu (Arsinspor), DK 67: Mikail Üzümcü (Arsinspor)
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