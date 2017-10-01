Afjet Afyonspor 2 - Menemen Bel. 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

AFJET AFYONSPOR 2 - MENEMEN BEL. 1

Afjet Afyonspor 2 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Afjet Afyonspor ile Menemen Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

661 Okunma

Afjet Afyonspor 2 - Menemen Bel. 1

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Afjet Afyonspor ile Menemen Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Samet Cantürk, Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Murathan Buruş (58' Tugay Adamcıl), Ali Kılıç (74' Erdi Zengin), Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç (78' Abdulkadir Kuzey)

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Murat Erdemir, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan (85' Tayfun Aydoğan), Mustafa Şen, Samet Günhan, Taşkın Çalış, Samed Ali Kaya (69' Eren Açıkgöz), Kerem Bulut (90' Uğur Erdoğan)

Teknik Direktör: Suat Kaya

Hakem: Çağdaş Altay, Salim Şanlıer, Segah Tunçkol, Serkan Önsal

Goller: DK 30: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 74: Yasin Güreler (Menemen Bel.), DK 81: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 32: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 39: Cihan Can (Menemen Bel.), DK 41: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 46: Taşkın Çalış (Menemen Bel.)

﻿

2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Afjet Afyonspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...
Futbolda haftanın programı
Bodrum Bel. 0 - Afjet Afyonspor 1
Bodrum Bel. - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Menemen Bel. 1 - Amed Sportif 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿