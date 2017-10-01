Afjet Afyonspor 2 - Menemen Bel. 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Afjet Afyonspor ile Menemen Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.
Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Samet Cantürk, Türker Toptaş, İsmet Benli, Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Murathan Buruş (58' Tugay Adamcıl), Ali Kılıç (74' Erdi Zengin), Oltan Karakullukçu, Aykut Uluç (78' Abdulkadir Kuzey)
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Murat Erdemir, Yasin Güreler, Veli Çetin, Semih Ceylan (85' Tayfun Aydoğan), Mustafa Şen, Samet Günhan, Taşkın Çalış, Samed Ali Kaya (69' Eren Açıkgöz), Kerem Bulut (90' Uğur Erdoğan)
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Çağdaş Altay, Salim Şanlıer, Segah Tunçkol, Serkan Önsal
Goller: DK 30: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 74: Yasin Güreler (Menemen Bel.), DK 81: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )
Sarı Kartlar: DK 32: İsmet Benli (Afjet Afyonspor ), DK 39: Cihan Can (Menemen Bel.), DK 41: Mustafa Şen (Menemen Bel.), DK 46: Taşkın Çalış (Menemen Bel.)
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