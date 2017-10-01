Altay 2 - Fatih Karagümrük 0
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ALTAY 2 - FATİH KARAGÜMRÜK 0

Altay 2 - Fatih Karagümrük 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı.

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Altay 2 - Fatih Karagümrük 0

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında Altay ile Fatih Karagümrük İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altay 2-0 kazandı.

Altay: Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Fatih Gül, Ferhat Çulcuoğlu, Hüsamettin Yener (84' Doğan Karakuş), Maksut Taşkıran, Mustafa Murat Uslu, İbrahim Akın (90' İhsan Furkan Deniz), Muharrem Ozan Cengiz (73' Murat Uluç)

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Erdinç Çepoğlu, Hüseyin Tokmak, Veli Ortakcı, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Şahinali Terzi (62' Serkan Odabaşoğlu), Taner Yıldız (78' Fatih Kuruçuk), Denis Taşkesen, Ufuk Akyol, Erkan Sancar (85' Koray Yıldız)

Teknik Direktör: Ferruh Özgün

Hakem: Yakup Bakır, Bülent Uludoğan, Fatih Karatağ, Süleyman Soyutürk

Goller: DK 62: Muharrem Ozan Cengiz (Altay), DK 85: Maksut Taşkıran (Altay)

Sarı Kartlar: DK 9: Ferhat Çulcuoğlu (Altay), DK 32: İbrahim Akın (Altay), DK 38: Hüseyin Öztürk (Fatih Karagümrük), DK 41: Denis Taşkesen (Fatih Karagümrük), DK 43: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 44: Fatih Gül (Altay), DK 47: Hayrullah Çelik (Altay), DK 75: Erdinç Çepoğlu (Fatih Karagümrük), DK 90: Serkan Odabaşoğlu (Fatih Karagümrük)

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