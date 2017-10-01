TARSUS İDMAN YURDU 0 - OSMANİYESPOR 1

Tarsus İdman Yurdu 0 - Osmaniyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Osmaniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmaniyespor 1-0 kazandı.
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Fırat Hekimoğlu (86' Ali Sinan Gayla), Sefa Durmuş, Onur Şirin, Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Alper Yener (77' Furkan Mızrak), Burak Koçer, Mert Özdestici (64' Kubilay Serbest), Ergun Cengiz
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Osmaniyespor: Ahmet Önal, Ahmet Çenet, İlyas Ekiz, Bilal Kılıç, Hüseyin Rüzgar, Soner Ergençay, Tufan Deniz Gelen (81' Selim Avcı), Rıdvan Çelik, Sergen Ekinci (88' Kadir Bilimlier), Emre Aktaş (66' Burak Sarı), Emrah Bedir
Teknik Direktör:
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Hakem: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Mustafa Yüksel, Yunus Emre Bulut
Gol: DK 3: Ahmet Çenet (Osmaniyespor)
Sarı Kartlar: DK 30: Yasin Elmas (Tarsus İdman Yurdu), DK 45: Bilal Kılıç (Osmaniyespor), DK 48: Alper Yener (Tarsus İdman Yurdu), DK 52: İlyas Ekiz (Osmaniyespor), DK 63: Soner Ergençay (Osmaniyespor), DK 67: Hüseyin Rüzgar (Osmaniyespor), DK 69: Ahmet Önal (Osmaniyespor), DK 70: Emrah Bedir (Osmaniyespor)
Kırmızı Kart: DK 73: Ergun Cengiz (Tarsus İdman Yurdu)
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