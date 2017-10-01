Karacabey Birlik 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
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KARACABEY BİRLİK 2 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0

Karacabey Birlik 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Karacabey Birlik ile Büyükçekmece Tepecikspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-0 kazandı.

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Karacabey Birlik 2 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Karacabey Birlik ile Büyükçekmece Tepecikspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Karacabey Birlik 2-0 kazandı.

Karacabey Birlik : Ali Tokat, İlyas Yılmazer (78' Ahmet Özdemir), İlyas Akan, İmam Almas, Bünyamin Kasal, Yasin Tosun (71' Ali Serin), Yusuf Efil, Batuhan Er, Ömer Faruk Gümüş, Sedat Dursun, Emre Akdağ (60' Reha Yaylı)

Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Anıl Abanoz, Onur Cenik (68' Onur Demir), Bülent Demir, Mert Öner, Yusuf Atay (74' Ufuk Özbek), Dündar Denizhan (46' Osman Üçüncü), Sami Gökteke, Deniz Yanılmaz, Recep Metin, Onur Erdem Günel

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Çağlar Öztürk, Yunus Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

Goller: DK 39: Batuhan Er (Karacabey Birlik ), DK 90: Batuhan Er (Karacabey Birlik )

Sarı Kartlar: DK 11: Yusuf Atay (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 43: Batuhan Er (Karacabey Birlik ), DK 55: Sami Gökteke (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 65: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 75: İlyas Yılmazer (Karacabey Birlik ), DK 76: Reha Yaylı (Karacabey Birlik ), DK 82: Sedat Dursun (Karacabey Birlik ), DK 87: Yusuf Efil (Karacabey Birlik ), DK 87: Recep Metin (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 90: Ahmet Özdemir (Karacabey Birlik )

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