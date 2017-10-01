K.Maraşspor 1 - Kırklarelispor 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

K.MARAŞSPOR 1 - KIRKLARELİSPOR 2

K.Maraşspor 1 - Kırklarelispor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında K.Maraşspor ile Kırklarelispor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.

173 Okunma

K.Maraşspor 1 - Kırklarelispor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında K.Maraşspor ile Kırklarelispor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Ramazan Kahya, Evren Horozal, İbrahim Ethem Sevinç, Ethem Ercan Pülgir, Onur Bayramoğlu, Hüseyin Kar (54' Devrim Taşkaya), Eser Akbaş, Barış Çiçek (46' Kemal Akbaba), Aydın Çetin, Serbay Yağız (69' İbrahim Koca)

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Davut Babur, Osman Torun, İbrahim Sürgülü, Tekin Adar (9' Oğuzhan Erdoğan), Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (57' Burak Can Kunt), Caner Koca, Ahmet Baykal (69' Salim Kaya), Sinan Kurumuş

Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu

Hakem: Adem Sarıtaş, Orhan Fahlıoğulları, İlker Ayten, Deniz Kükrek

Goller: DK 15: Sinan Kurumuş (Kırklarelispor), DK 40: Sinan Kurumuş (Kırklarelispor), DK 89: Aydın Çetin (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 44: Ethem Ercan Pülgir (K.Maraşspor), DK 90: Alişan Şeker (Kırklarelispor), DK 90: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor)

Kırmızı Kart: DK 87: Davut Babur (Kırklarelispor)

﻿

2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
K.Maraşspor - Kırklarelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
Fethiyespor 1 - K.Maraşspor 1
Fethiyespor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...
Kırklarelispor 1 - Z. Kömürspor 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿