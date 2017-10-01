K.MARAŞSPOR 1 - KIRKLARELİSPOR 2

K.Maraşspor 1 - Kırklarelispor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında K.Maraşspor ile Kırklarelispor 12 Şubat Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kırklarelispor 2-1 kazandı.
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Ramazan Kahya, Evren Horozal, İbrahim Ethem Sevinç, Ethem Ercan Pülgir, Onur Bayramoğlu, Hüseyin Kar (54' Devrim Taşkaya), Eser Akbaş, Barış Çiçek (46' Kemal Akbaba), Aydın Çetin, Serbay Yağız (69' İbrahim Koca)
Teknik Direktör: Cafer Aydın
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Kırklarelispor: Alişan Şeker, Saffet Gurur Yazar, Davut Babur, Osman Torun, İbrahim Sürgülü, Tekin Adar (9' Oğuzhan Erdoğan), Soner Birinci, Hakkı İsmet Şimşek (57' Burak Can Kunt), Caner Koca, Ahmet Baykal (69' Salim Kaya), Sinan Kurumuş
Teknik Direktör: Vehbi Haluk Bulgurlu
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Hakem: Adem Sarıtaş, Orhan Fahlıoğulları, İlker Ayten, Deniz Kükrek
Goller: DK 15: Sinan Kurumuş (Kırklarelispor), DK 40: Sinan Kurumuş (Kırklarelispor), DK 89: Aydın Çetin (K.Maraşspor)
Sarı Kartlar: DK 21: Davut Babur (Kırklarelispor), DK 44: Ethem Ercan Pülgir (K.Maraşspor), DK 90: Alişan Şeker (Kırklarelispor), DK 90: Hakkı İsmet Şimşek (Kırklarelispor)
Kırmızı Kart: DK 87: Davut Babur (Kırklarelispor)
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