Adanaspor 2 - BB Erzurumspor 1
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ADANASPOR 2 - BB ERZURUMSPOR 1

Adanaspor 2 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 7. haftasında Adanaspor ile BB Erzurumspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

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Adanaspor 2 - BB Erzurumspor 1

TFF 1.Lig 7. haftasında Adanaspor ile BB Erzurumspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Renan Foguinho, Onur Akbay, Didi, Digao, Vladimir Koman, Abdulaziz Solmaz (56' Bahattin Köse), Gökhan Meral, Yener Arıca (72' Sercan Kaya), Magaye Gueye, Oğuz Han Aynaoğlu (88' Tevfik Altındağ)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer (73' Mert Nobre), Erhan Çelenk, Taylan Antalyalı (80' Abdulkadir Özdemir), Gökhan Karadeniz (46' Haris Harba), Hamza Younes

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Çağatay Şahan, Bilal Gölen, Bersan Duran, Kadir Sağlam

Goller: DK 85: Hamza Younes (BB Erzurumspor), DK 90: (Adanaspor), DK 90: Magaye Gueye (Adanaspor)

Sarı Kart: DK 34: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)

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