Adanaspor 2 - BB Erzurumspor 1
TFF 1.Lig 7. haftasında Adanaspor ile BB Erzurumspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 2-1 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Renan Foguinho, Onur Akbay, Didi, Digao, Vladimir Koman, Abdulaziz Solmaz (56' Bahattin Köse), Gökhan Meral, Yener Arıca (72' Sercan Kaya), Magaye Gueye, Oğuz Han Aynaoğlu (88' Tevfik Altındağ)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Jasmin Trtovac, Stephane Acka, Boubacar Mansaly, Burhan Eşer (73' Mert Nobre), Erhan Çelenk, Taylan Antalyalı (80' Abdulkadir Özdemir), Gökhan Karadeniz (46' Haris Harba), Hamza Younes
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Çağatay Şahan, Bilal Gölen, Bersan Duran, Kadir Sağlam
Goller: DK 85: Hamza Younes (BB Erzurumspor), DK 90: (Adanaspor), DK 90: Magaye Gueye (Adanaspor)
Sarı Kart: DK 34: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)