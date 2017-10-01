İnegölspor - Kocaeli Birlikspor maçı sonrası olaylar çıktı
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İNEGÖLSPOR - KOCAELİ BİRLİKSPOR MAÇI SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

İnegölspor - Kocaeli Birlikspor maçı sonrası olaylar çıktı

İnegölspor - Kocaeli Birlikspor maçı bitiminde polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı, bir kişi gözaltına alındı.

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İnegölspor - Kocaeli Birlikspor maçı bitiminde polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı, bir kişi gözaltına alındı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor, kendi evinde ağırladığı Kocaeli Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaeli Birlikspor takımına sinirlenen İnegölspor taraftarları olay çıkardı.

Yaşanan arbedede Emniyet ekiplerince taraftarlar zorlukla dışarıya çıkarılırken, polise saldıran B.A. isimli taraftar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Taraftarlar, emniyet ekiplerince dağıtıldı.
2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
İnegölspor 1 - Kocaeli Birlik Spor 1
İnegölspor - Kocaeli Birlik Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Futbolda haftanın programı
Kocaeli Birlik Spor 1 - Sarıyer 2
Eyüpspor 1 - İnegölspor 3
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