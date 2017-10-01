1 puandan memnunlar

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yardımcı antrenörlük görevi sonrası ilk kez teknik direktör olarak maça çıktığını kaydetti.

Kendisi için heyecanlı bir gün olduğunu ve 3 günlük çalışmanın ardından sahaya çıktıklarını hatırlatan Bulut, futbolcularının bu kısa süre içerisinde sahada iyi mücadele ettiğini aktardı.

Milli maç arasına girileceğini hatırlatan ve bu süreçte eksikleri gidereceklerini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün topa sahip olan takımdık. Verilmeyen bir golümüz var. Top çıkmamıştı. Tahmin üzerine bayrak kaldırılmaması lazımdı. O gol verilmiş olsa bugün istediğimiz 3 puanı almış olacaktık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. 1 puan bizim için iyi. Bundan sonraki süreçte kendimizi daha da geliştirmemiz lazım.

- Atiker Konyaspor cephesi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Avrupa maçı sonrası zor bir deplasmana çıktıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin motivasyonunun yüksek olduğunu anlatan Akçay, zorlu bir müsabakadan puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Çok dikkatli oynadıklarını ve maçı kontrol altında geçirmeye çalıştıklarını belirten Akçay, "Öyle de oldu. Malatyaspor'un iştahı ve arzusu çok yüksekti. Taktir etmem gerekiyor. Deplasmanda 1 puan iyidir hatta Süper Lig'de altın değerindedir, 3 puan ise kaşıkçı elmasıdır. Bunu her zaman söylüyorum." ifadelerini kullandı.