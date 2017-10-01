BAKAN BAK, A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek bronz madalyanın sahibi olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılar bizleri gururlandırıyor. Türkiye bir kez daha voleybolda ne kadar başarılı olduğu kanıtladı. Başarıda emeği geçen herkese şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.