HAKEM, KIRMIZI KART VERDİ AMA PENALTIYI ES GEÇTİ!

Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta ilginç bir pozisyon yaşandı.
Maçın 76. dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Ahmet İlhan Özek, Tzavellas'ın dirseğiyle kendisini yerde buldu. Ceza sahası çizgisinde gerçekleşen bu olayın ardından hakem Halil Umut Meler Yunan savunmacıya direkt kırmızı kart gösterirken herkes bir anda penaltı verildiğini düşündü.
Fakat Meler hareketin top oyun alanının dışındayken yapıldığı için penaltı olmadığını maçın aut atışıyla başlayacağını ifade etti.
Bu olay yaşandığında Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü bulunuyordu.