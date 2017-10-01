Beşiktaş - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Trabzonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:30'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 7. Haftasında Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Gary Alexıs Medel Soto, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Jan Durıca, Okay Yokuşlu, Jose Ernesto Sosa, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyı Eddy Onazı, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay, Mustafa Öğretmenoğlu

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