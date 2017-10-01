Göztepe - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...
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GÖZTEPE - M.BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - M.Başakşehir maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Göztepe ile M.Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Göztepe: Selçuk Şahin, Adama Traore, Rajko Rotman, Andre De Castro Pereıra, Ezequıel Oscar Scarıone, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Adıs Jahovıc, Mılos Kosanovıc, Rıcardo Martıns De Araujo, Sabri Sarıoğlu, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Tamer Tuna

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Dimitri Clıchy, Joseph Larweh Attamah, Alexandru Epureanu, Sheyı Emmanuel Adebayor, Eljero George Rınaldo Elıa, Mevlüt Erdinç, Mahmut Tekdemir, Tunay Torun, Manuel Mrouan Da Costa Trındade, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Samet Çiçek, Arda Kardeşler

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