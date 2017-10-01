Gençlerbirliği'nde silkelenme dönemi başlamalı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE SİLKELENME DÖNEMİ BAŞLAMALI

Gençlerbirliği'nde silkelenme dönemi başlamalı

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Alanyaspor ile Gençlerbirliği Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazandı.

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Alanyaspor 4 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Alanyaspor ile Gençlerbirliği Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazandı.

Alanyaspor: Remy Riou, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Giannis Maniatis, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner, Serge Mbilla Etame (72' Isaac Sackey), Efecan Karaca (82' Mamadou Fofana), Junior Fernandes (79' Emre Nefiz), Emre Akbaba, Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Sergei Politevich, Zeki Yavru, Uğur Çiftçi (84' Halil İbrahim Pehlivan), Luccas Claro, Serdar Özkan, Aleksandar Scekic, Abdul Khalili, Kamal Issah (53' Vedat Muriqi), Tokelo Rantie, Petar Skuletic (46' Ahmet İlhan Özek)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hakem: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Özcan

Goller: DK 9: Serge Mbilla Etame (Alanyaspor), DK 20: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 58: Vagner Love (Alanyaspor), DK 65: Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), DK 90: Vagner Love (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 22: Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 33: Abdul Khalili (Gençlerbirliği), DK 70: Serdar Özkan (Gençlerbirliği), DK 70: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), DK 87: Vagner Love (Alanyaspor), DK 90: Zeki Yavru (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: DK 75: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor)
 

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Mert
1 Ekim 201719:20
Oyunları tam bir kaos. Pas yapmaktan acizler. Sarı kartlar Gereksiz. Uğur, Khalili bilerek kart görüyor sanki. Mesut hoca sorsana bunları
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