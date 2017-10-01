Kocaelispor - Arsinspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOCAELİSPOR - ARSİNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Arsinspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Kocaelispor ile Arsinspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaelispor - Arsinspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Arsinspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Kocaelispor: Can Emre Yücel, Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Sefa Narin, İshak Kurt, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Hamza Mutlu, Ali Keten

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Arsinspor: Ethem Bayburt, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Sergen Altıntaş, Mikail Üzümcü, Miraç Çakmak, Mesut Yaylı, Enes Yılmaz, Hami Çolak, Batuhan Aslan, Recep Kuşcu

Teknik Direktör: Ahmet Başaran

Hakem: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu, Miraç Burak Özdöl

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2. ve 3.Lig'de toplu sonuçlar
Futbolda haftanın programı
Aydınspor 1923 0 - Kocaelispor 1
Arsinspor 0 - Tarsus İdman Yurdu 2
Aydınspor 1923 - Kocaelispor maç kadroları belli oldu...
İşte Arsinspor - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
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