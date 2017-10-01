KOCAELİSPOR - ARSİNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Arsinspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Arsinspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Kocaelispor: Can Emre Yücel, Fatih Adıgüzel, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, Mert Yavuz, Sefa Narin, İshak Kurt, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Hamza Mutlu, Ali Keten
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
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Arsinspor: Ethem Bayburt, Caner İlyas, Mücahit Çakır, Sergen Altıntaş, Mikail Üzümcü, Miraç Çakmak, Mesut Yaylı, Enes Yılmaz, Hami Çolak, Batuhan Aslan, Recep Kuşcu
Teknik Direktör: Ahmet Başaran
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Hakem: Sercan Yılmaz, Fettah Yiğit, Şafak Nalbantoğlu, Miraç Burak Özdöl
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