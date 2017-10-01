TARSUS İDMAN YURDU - OSMANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Tarsus İdman Yurdu: Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Ergun Cengiz, Burak Koçer, Mert Özdestici, Sefa Durmuş, Fırat Hekimoğlu, Alper Yener, Onur Şirin, Barış Türkmen
Teknik Direktör: Özcan Kızıltan
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Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Soner Ergençay, Bilal Kılıç, Ahmet Önal, Ahmet Çenet
Teknik Direktör:
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Hakem: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Mustafa Yüksel, Yunus Emre Bulut
Maç Detayları - Canlı Anlatım