Tarsus İdman Yurdu - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TARSUS İDMAN YURDU - OSMANİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3.Lig 3.Grup 6. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Osmaniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tarsus İdman Yurdu - Osmaniyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Osmaniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 3.Grup 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Lütfullah Aslan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Tarsus İdman Yurdu: Abdurrahman Canlı, Yasin Elmas, Samet Eker, Ergun Cengiz, Burak Koçer, Mert Özdestici, Sefa Durmuş, Fırat Hekimoğlu, Alper Yener, Onur Şirin, Barış Türkmen

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Osmaniyespor: Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci, Rıdvan Çelik, Tufan Deniz Gelen, Emrah Bedir, Emre Aktaş, İlyas Ekiz, Soner Ergençay, Bilal Kılıç, Ahmet Önal, Ahmet Çenet

Teknik Direktör:

Hakem: Lütfullah Aslan, Selman Timur, Mustafa Yüksel, Yunus Emre Bulut

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