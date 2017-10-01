KARACABEY BİRLİK - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Karacabey Birlik - Büyükçekmece Tepecikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Karacabey Birlik - Büyükçekmece Tepecikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 3.Grup 6. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sercan Murat Gündüzler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Karacabey Birlik : Ömer Faruk Gümüş, İmam Almas, Yasin Tosun, Sedat Dursun, Emre Akdağ, Batuhan Er, İlyas Yılmazer, Bünyamin Kasal, İlyas Akan, Ali Tokat, Yusuf Efil
Teknik Direktör: Selçuk Buğdaycı
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Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Onur Cenik, Mert Öner, Deniz Yanılmaz, Recep Metin, Onur Erdem Günel, Yusuf Atay, Sami Gökteke, Anıl Abanoz, Bülent Demir, Dündar Denizhan
Teknik Direktör: Recai Şahinler
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Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Çağlar Öztürk, Yunus Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş
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