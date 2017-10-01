ALTAY - FATİH KARAGÜMRÜK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altay - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Altay - Fatih Karagümrük maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. Haftasında İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yakup Bakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İzmir Atatürk
Altay: Serkan Sözmen, Hayrullah Çelik, Maksut Taşkıran, Fatih Gül, Hüsamettin Yener, Ferhat Çulcuoğlu, Muharrem Ozan Cengiz, Egemen Gençalp, İbrahim Öztürk, İbrahim Akın, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Fatih Karagümrük: İsmail Çipe, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Öztürk, Veli Ortakcı, Erdinç Çepoğlu, Halil Uysal, Denis Taşkesen, Şahinali Terzi, Ufuk Akyol, Erkan Sancar, Taner Yıldız
Teknik Direktör: Ferruh Özgün
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Hakem: Yakup Bakır, Bülent Uludoğan, Fatih Karatağ, Süleyman Soyutürk
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