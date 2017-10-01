ŞANLIURFASPOR - FETHİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Fethiyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Peşin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Arena
Şanlıurfaspor: Mertcan Çam, Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Feridun Kıroğlu, Halil Köçer, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Fethiyespor: Cemil Adıcan, Efe Karaoğlu, Ömer Karancı, Muharrem Efe, Berat Tosun, Onur Garip, Sinan Morgil, Yiğit İsmail Gökoğlan, Ertuğrul Arslan, Burak Keskin, Eser Altın
Teknik Direktör: Hüsnü Özkara
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yiğit Peşin, Ejder Yapıcı, Ahmet Ulu, Yakup Özhan
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