Şanlıurfaspor - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞANLIURFASPOR - FETHİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şanlıurfaspor - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. haftasında Şanlıurfaspor ile Fethiyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şanlıurfaspor - Fethiyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Fethiyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Beyaz Grup 6. Haftasında Şanlıurfa Gap Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yiğit Peşin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Arena

Şanlıurfaspor: Mertcan Çam, Oğuzhan Türk, Artun Akçakın, Hüseyin Kala, Mehmet Taşcı, Feridun Kıroğlu, Halil Köçer, Ömer Kahveci, Muhammed Gönülaçar, İzzet Yıldırım, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Fethiyespor: Cemil Adıcan, Efe Karaoğlu, Ömer Karancı, Muharrem Efe, Berat Tosun, Onur Garip, Sinan Morgil, Yiğit İsmail Gökoğlan, Ertuğrul Arslan, Burak Keskin, Eser Altın

Teknik Direktör: Hüsnü Özkara

Hakem: Yiğit Peşin, Ejder Yapıcı, Ahmet Ulu, Yakup Özhan

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Fethiyespor 1 - K.Maraşspor 1
Fethiyespor - K.Maraşspor maç kadroları belli oldu...
A. Selçukspor 1 - Şanlıurfaspor 2
A. Selçukspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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