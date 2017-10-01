AFJET AFYONSPOR - MENEMEN BEL. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Menemen Bel. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Afjet Afyonspor ile Menemen Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Afjet Afyonspor : Türker Toptaş, Bayram Çetin, Yasin Yener, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, Bekir Demircan, İsmet Benli, Aykut Uluç, Oltan Karakullukçu, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Menemen Bel.: Bayram Olgun, Cihan Can, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen, Samet Günhan, Yasin Güreler, Murat Erdemir, Semih Ceylan, Samed Ali Kaya, Kerem Bulut
Teknik Direktör: Suat Kaya
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Hakem: Çağdaş Altay, Salim Şanlıer, Segah Tunçkol, Serkan Önsal
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