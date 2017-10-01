İŞTE AMED SPORTİF - ETİMESGUT BLD. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Amed Sportif - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Amed Sportif - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. Haftasında Seyrantepe Diski Spor Stadyumunda oynanacak müsabakayı Celal Bayraklı yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Seyrantepe Diski Spor
Amed Sportif: Erdi Bakırcı, Okan Dernek, Murat Yılmaz, Ercan Çapar, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Efe Halil Özarslan, Deniz Naki, Zülküf Özer
Teknik Direktör: Taner Taşkın
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Etimesgut Bld.: Berat Çetinkaya, Emrah Bozkurt, Osman Mert Göktepe, Mikail Koçak, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Kaan Ergün, Alaettin Batuhan Tur, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Gökhan Lale
Teknik Direktör: Hayati Soydaş
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Hakem: Celal Bayraklı, Şenol Bektaş, Sinan Bilen, Mehmet Semih Güçlü
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