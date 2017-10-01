İşte Amed Sportif - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
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İŞTE AMED SPORTİF - ETİMESGUT BLD. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Amed Sportif - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. haftasında Amed Sportif ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Amed Sportif - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Amed Sportif - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6. Haftasında Seyrantepe Diski Spor Stadyumunda oynanacak müsabakayı Celal Bayraklı yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Seyrantepe Diski Spor

Amed Sportif: Erdi Bakırcı, Okan Dernek, Murat Yılmaz, Ercan Çapar, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, Efe Halil Özarslan, Deniz Naki, Zülküf Özer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Etimesgut Bld.: Berat Çetinkaya, Emrah Bozkurt, Osman Mert Göktepe, Mikail Koçak, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Kaan Ergün, Alaettin Batuhan Tur, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Gökhan Lale

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Hakem: Celal Bayraklı, Şenol Bektaş, Sinan Bilen, Mehmet Semih Güçlü

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