EVKUR Y.MALATYASPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Khalid Boutaıb, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Fernando Emanuel Denıng
Teknik Direktör: Erol Bulut
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Patrıck Frıday Eze, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım