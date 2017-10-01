Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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EVKUR Y.MALATYASPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Evkur Y.Malatyaspor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 7. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Evkur Y.Malatyaspor: Yalçın Ayhan, Khalid Boutaıb, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Adem Büyük, Ertaç Özbir, Issam Chebake, Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Fernando Emanuel Denıng

Teknik Direktör: Erol Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Denı Mılosevıc, Moryke Fofana, Petar Fılıpovıc, Patrıck Frıday Eze, Musa Araz, Mehdi Bourabıa, Nejc Skubıc

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Hakem: Koray Gençerler, İbrahim Bozbey, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Engin

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