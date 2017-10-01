İŞTE GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:00'da başlayacak Giresunspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 7. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Caner Arıcı, Panajotıs Dımıtrıadıs, Dmytro Korkıshko, Maurıce,junıor Dale, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Cleyton Alexandre Henrıque Sılva, Merthan Açıl, Boza Jean Armel Drole, Burak Öğür
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bahattin Şimşek, Mehmet Metin, İlker Takpak, Alper Çetin
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