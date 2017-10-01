İşte Samsunspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAMSUNSPOR - BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 7. haftasında Samsunspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Samsunspor - Balıkesirspor Baltok maçında ilk 11'ler

Bugün 13:00'da başlayacak Samsunspor - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 7. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

Samsunspor: Hasan Hatipoğlu, Ahmet Burak Solakel, Kenan Karışık, Jonathan Serge Folly Ayıte, Göksu Türkdoğan, Ahmet Cebe, Ufuk Budak, Abdülkerim Bardakcı, Furkan Köse, Çağrı Ortakaya, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovıc, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Mahatma Osumanu Otoo, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Süleyman Abay, Oğuz Kağan Çalışır, Habip Tiryaki, Mert Güzenge

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