CSKA Moskova rahat kazandı
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CSKA MOSKOVA RAHAT KAZANDI

CSKA Moskova rahat kazandı

Hırvatistan'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zadar Basketbol Turnuvası'nda CSKA Moskova, ev sahibi Zadar'ı 97-68 yendi.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Zadar şehrindeki Kresimir Cosic Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, Rusya'nın CSKA Moskova ve Hırvatistan'ın Zadar takımları karşılaştı. Karşılaşma NTV Spor'dan canlı yayınlandı.

Başa baş geçen ilk periyot, 18-18 berabere tamamlanırken, ikinci periyotta oyunun kontrolünü eline almaya başlayan CSKA Moskova, devreyi 38-31 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta oyundaki etkisini artıran CSKA Moskova, son periyoda 74-42 önde girdi. CSKA Moskova, farkı bir ara 38 sayıya kadar çıkardığı maçı, 97-68 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 21 sayıyla CSKA Moskova'dan Nando de Colo oldu.

B Grubu'nda mücadele eden Zadar, dün oynanan karşılaşmada Almanya'nın Bayern Münih takımına da 78-68 yenilmişti. Grubun son maçında yarın CSKA Moskova ile Bayern Münih karşılaşacak.

A Grubu'nda bugün oynanan karşılaşmada ise Almanya'dan Brose Bamberg, THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş'u ikinci uzatmada 90-89 yenmişti. Grubun son maçında yarın, Fenerbahçe Doğuş ile dünkü maçta Brose Bamberg'i 77-75 yenen Rusya'nın Khimki takımları karşı karşıya gelecek.

Zadar Basketbol Turnuvası'nın dördüncü ve son gününde ise beşincilik, üçüncülük ve final karşılaşmaları yapılacak.

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