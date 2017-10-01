FRANSA'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ!

Amiens'in bağlı olduğu Somme Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amiens'in Licorne Stadı'nda Lille ile yaptığı maç sırasında bariyerin çökmesi nedeniyle 4'ü ağır toplam 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Maçın 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki bariyer çökmüştü.



Bariyerin çökmesiyle bazı taraftarlar birkaç metre yükseklikten yere düşerek, bazıları da ezilerek yaralanmıştı.



Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maç kaza nedeniyle ertelendi.