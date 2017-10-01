Fransa'da tribün çöktü!
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FRANSA'DA TRİBÜN ÇÖKTÜ!

Fransa'da tribün çöktü!

Fransa Ligi'nde Amiens ile Lille arasındaki karşılaşmada tribün bariyerinin çökmesi sonucu 26 taraftarın yaralandığı bildirildi.

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Amiens'in bağlı olduğu Somme Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Amiens'in Licorne Stadı'nda Lille ile yaptığı maç sırasında bariyerin çökmesi nedeniyle 4'ü ağır toplam 26 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Maçın 15. dakikasında konuk ekipte forma giyen Fode Ballo-Toure'nin attığı gol sonrasında Lille tribünlerinde sevinç gösterisi yapan taraftarların önlerindeki bariyer çökmüştü.

Bariyerin çökmesiyle bazı taraftarlar birkaç metre yükseklikten yere düşerek, bazıları da ezilerek yaralanmıştı.

Lille'nin 1-0 önde götürdüğü maç kaza nedeniyle ertelendi.

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